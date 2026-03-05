Агрохолдинг Avesterra Group запустил на Волыни 20 новых птичников за 15 млн евро

Агрохолдинг Avesterra Group открыл на Волыни новую производственную площадку, состоящую из 20 птичников. Общая сумма инвестиций в этот объект составила 15 млн. евро. Новые помещения построены на территории 19 гектаров, площадь застройки превышает 55 тыс. м².

Производственные процессы на площадке полностью автоматизированы. В птичниках установлено оборудование немецкой компании Big Dutchman, управляющее системами поения, кормления, вентиляции и микроклимата. Построение объектов соответствует европейским нормам биобезопасности и содержанию птицы.

На сегодняшний день птицеводческое направление холдинга включает 12 производственных бригад и 120 птичников. Общая мощность предприятий позволяет выращивать до 35,1 млн. голов птицы в год, при этом разовая посадка превышает 5 млн. голов.

Владелец Avesterra Group Дмитрий Добкин сообщил: "Мы инвестировали в эту площадку 15 млн евро, и это только первый шаг. К 2028 году планируем построить шесть таких производственных площадок по 20 птичников каждый и инвестировать в общей сложности около 100 млн евро. Это позволит полностью загрузить наши производственные мощности и выйти на производство".

Проект на Волыни является частью долгосрочного плана модернизации производства. В последующие годы компания планирует расширить сеть площадок и запустить объекты сопутствующей инфраструктуры, включая инкубаторы и энергетические мощности.

По словам Добкина, группа в ближайшие пять лет планирует инвестировать в развитие около 300 млн евро, это новые производственные мощности, инкубаторы, родительские стада и биометановый газовый завод.

О Avesterra Group

Avesterra Group - это украинская группа компаний, образованная 1 марта 2025 года на базе " Владимир-Волынской птицефабрики ", которая специализируется на птицеводстве, выращивании зерновых и агропереработке. Она входит в топ -5 производителей курятины в Украине, выпуская продукцию под брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika.

В состав группы кроме " Владимир-Волынской птицефабрик " входят " Луцкая аграрная компания " и " Владимир-Волынский комбикормовый завод ".

Интегрированный цикл Avesterra Group охватывает выращивание кормов, инкубацию, выращивание птицы, убой, переработку и логистику.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами ООО "Траст "Авестера Груп" являются братья Михаил Добкин (экс-мэр Харькова), Дмитрий Добкин (народный депутат от бывшей Партии регионов) и Елена Добкина.

