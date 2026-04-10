На Львівщині збудують птахофабрику на 500 тисяч курей

На Львівщині, у селі Стара Ропа поблизу Старого Самбора, планують збудувати птахофабрику для вирощування курей-бройлерів потужністю до 500 тисяч голів на рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Будівництво птахофабрики

У селі Стара Ропа, що за 7 км від Старого Самбора на Львівщині, планують збудувати птахофабрику для вирощування курей-бройлерів. Потужність підприємства сягатиме до 500–510 тисяч голів на рік. Ініціатором проєкту виступає колишній староста одного з округів Самбірського району.

Будівництво передбачене на території колишнього господарського двору. На ділянці площею 5,9 га планують звести кілька пташників та допоміжні споруди. Одночасно на фермі утримуватимуть близько 85 тисяч бройлерів.

Хто реалізовує проєкт

Реалізацією проєкту займається місцеве ТзОВ "Курочка Біб". У компанії зазначають, що запуск підприємства матиме позитивний соціально-економічний ефект для регіону. Зокрема, очікується збільшення надходжень до місцевого бюджету, створення нових робочих місць і покращення умов для розвитку бізнесу в громаді.

За інформацією платформи YouControl, ТзОВ "Курочка Біб" зареєстроване у Старому Самборі та має статутний капітал у розмірі 7,42 млн грн. Основним напрямом діяльності компанії є розведення свійської птиці. Водночас до лютого 2026 року підприємство діяло під назвою "Теплодіменерго" та спеціалізувалося на вантажних автоперевезеннях.

Із лютого 2026 року одноосібним власником і директором товариства є місцевий підприємець Віктор Капустинський. Раніше, до 2024 року, він обіймав посаду старости в окрузі №1 Хирівської міської ради, до якого входять села Чаплі, Гуманець, Іванів, Павлівка та Райнова. Інших бізнес-активів за ним не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Biopharma завершує будівництво сучасного заводу з виробництва ліків із плазми крові в Ужгороді. Станом на вересень 2025 року роботи було виконано на 80%. Промислові приміщення були повністю готові, енергетична інфраструктура підключена.