В Ужгороді завершено будівництво приміщень нового фармзаводу: етапи запуску "Біофарма Плазми"

Попри війну, українська промисловість продовжує розвиватися. Компанія "Біофарма Плазма" завершує будівництво сучасного заводу з виробництва ліків із плазми крові в Ужгороді. Наразі роботи виконано на 80%. Загальна сума інвестицій у проєкт становить близько 80 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

"Ще рік тому на цьому місці були лише фундаменти, основи колон та побутівки для будівельників. Тепер, коли промислова "коробка" готова, тут вже легко уявити нове сучасне виробництво - ще один приклад незламності українських промисловців", — зазначив він.

Етапи запуску

За словами Кисилевського, промислові приміщення вже повністю готові, енергетична інфраструктура підключена. У жовтні розпочнеться монтаж виробничого обладнання, а пусконалагоджувальні роботи заплановано на кінець 2025 – початок 2026 року.

Запуск першої черги заводу відбудеться в першій половині 2026 року. Спочатку підприємство випускатиме цільові осади, які відправлятимуть для подальшої обробки на завод у Білій Церкві на Київщині. Вже цього року заплановано початок будівництва другої черги, що дозволить повністю обробляти плазму на місці.

Заплановані обсяги виробництва в Ужгороді будуть удвічі більшими, ніж на підприємстві в Білій Церкві, — до 1,5 млн літрів плазми крові на рік.



Нові робочі місця та експортний потенціал

Новий завод створить 150 робочих місць. Для навчання персоналу залучатимуть спеціалістів з Білої Церкви, а також налагодять співпрацю з місцевими університетами для підготовки майбутніх кадрів. Підприємство буде орієнтоване на експорт, що посилить позиції України на міжнародному ринку фармацевтики.

Про компанію "Біофарма Плазма"

ТОВ "Біофарма Плазма" — українська фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних високотехнологічних препаратів з донорської плазми крові людини.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками товариства є Костянтин Єфименко та Василь Хмельницький, які за типом володіння мають непрямий вирішальний вплив.

Нагадаємо, у вересні минулого року на Закарпатті розпочали будівництво заводу з виробництва лікарських препаратів на основі плазми крові людини.