В Ужгороде завершено строительство помещений нового фармзавода: этапы запуска "Биофарма Плазмы"

Несмотря на войну, украинская промышленность продолжает развиваться. Компания "Биофарма Плазма" завершает строительство современного завода по производству лекарства из плазмы крови в Ужгороде. В настоящее время работы выполнены на 80%. Общая сумма инвестиций в проект составляет около 80 млн евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

"Еще год назад на этом месте были только фундаменты, основы колонн и бытовки для строителей. Теперь, когда промышленная «коробка» готова, здесь уже легко представить новое современное производство – еще один пример несокрушимости украинских промышленников", - отметил он.

Этапы запуска

По словам Кисилевского, промышленные помещения уже полностью готовы, энергетическая инфраструктура подключена. В октябре начнется монтаж производственного оборудования, а пусконаладочные работы запланированы на конец 2025 – начало 2026 года.

Запуск первой очереди завода пройдет в первой половине 2026 года. Сначала предприятие будет производить целевые осадки, которые будут отправлять для дальнейшей обработки на завод в Белой Церкви. Уже в этом году планируется начало строительства второй очереди, что позволит полностью обрабатывать плазму на месте.

Планируемые объемы производства в Ужгороде будут вдвое больше, чем на предприятии в Белой Церкви, — до 1,5 млн литров плазмы крови в год.



Новые рабочие места и экспортный потенциал

Новый завод создаст 150 рабочих мест. Для обучения персонала будут привлекать специалистов из Белой Церкви, а также сотрудничают с местными университетами для подготовки будущих кадров. Предприятие будет ориентировано на экспорт, что усилит позиции Украины на международном рынке фармацевтики.

О компании "Биофарма Плазма"

ООО "Биофарма плазма" - украинская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных высокотехнологичных препаратов из донорской плазмы крови человека.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами общества являются Константин Ефименко и Василий Хмельницкий, которые по типу владения оказывают не прямое решающее влияние.

Напомним, в сентябре прошлого года в Закарпатье приступили к строительству завода по производству лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека.