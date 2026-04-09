На Львівщині з’явиться новий завод із переробки олійних культур

У Львівській області компанія “Ханзе Агри Україна” планує збудувати маслопресовий завод потужністю до 300 тонн сировини на добу разом із елеватором та супутньою інфраструктурою.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Новий завод на Львівщині

У Львівській області планується реалізація великого промислового агропроєкту. Компанія "Ханзе Агри Україна" має намір збудувати маслопресовий завод разом з елеваторним комплексом. Інформацію про проєкт оприлюднено на сайті Бродівської міської територіальної громади.

Завод зможе переробляти до 300 тонн олійної сировини на добу. Підприємство планує виробляти:

олію холодного та гарячого віджиму,

шрот.

Технологічна лінія включатиме фільтрацію олії, фасування шроту в біг-беги та його пелетування.

Для готової продукції передбачено:

резервуари для олії загальним обсягом до 400 тис. літрів,

склад для шроту обсягом до 5 тис. кубометрів.

Проєкт включає будівництво елеватора з потужностями:

18,6 тис. кубометрів для тимчасового зберігання,

66,34 тис. кубометрів для постійного зберігання.

Комплекс оснащуватиметься обладнанням для приймання, очищення, сушіння, транспортування та відвантаження зерна.

Інфраструктура об’єкта передбачає:

залізничну під’їзну колію стандарту 1520 мм з маневровим пристроєм,

адміністративну будівлю з лабораторією та укриттям,

ремонтно-механічну майстерню.

Для стабільної роботи заводу проєкт передбачає:

дизельний генератор,

сонячну електростанцію,

системи накопичення енергії,

когенераційну установку.

Що відомо про компанію

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Ханзе Агрі Україна" було зареєстровано 30 березня 2017 року. Станом на квітень 2026 року компанія має статус зареєстрованої та статутний капітал у розмірі 65 мільйонів гривень. Керівником підприємства є Олександр Миколайович Цупро.

Компанія розташована у Сумській області, Сумському районі, смт Степанівка, на вулиці Заводській. Основна діяльність підприємства – вирощування зернових, бобових культур та насіння олійних культур. Крім того, компанія займається допоміжною діяльністю в рослинництві, післяурожайною обробкою та підготовкою насіння для відтворення.

Серед засновників компанії – ТОВ "Сіейтi" з часткою 10%, Сергій Володимирович Заєць – 20% та Володимир Володимирович Заєць – 45%, який також є кінцевим бенефіціарним власником підприємства. Вищим органом управління є загальні збори учасників, виконавчий контроль здійснює рада директорів, а наглядову функцію виконує наглядова рада.

Нагадаємо, у 2025/2026 маркетинговому році очікується зниження обсягів виробництва соняшникової олії в Україні до 4,6 млн тонн. Це на 10% поступається результатам попереднього сезону.