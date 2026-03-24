Локомотиворемонтний завод в Івано-Франківську переробив спецпотяг під європейські рейки

АТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” оновив спеціальний технічний вагон (автомотрису), щоб він міг їздити вужчими європейськими рейками.

Про це пише Delo.ua, із посиланням на інформацію підприємства.

Фахівці заводу успішно завершили переобладнання автомотриси АДМскм-054 для роботи на євроколії завширшки 1435 мм.

Зазначається, що модернізація спецтехніки відбулася в межах масштабного проєкту з розбудови та електрифікації залізничної інфраструктури європейського зразка в Україні.

Під час робіт було виконано капітальний ремонт машини із заміною ходової частини для відповідності міжнародним технічним параметрам.

Це вже не перша одиниця техніки, яку завод підготував для експлуатації на вузьких рейках. Раніше замовнику було передано іншу автомотрису — АДМ-087, яка наразі закріплена за станцією Чоп.

У компанії додали,що наразі АТ "Укрзалізниця" продовжує активну фазу інвестиційного проєкту, що передбачає реконструкцію інфраструктури та електрифікацію колії 1435 мм на стратегічній ділянці від станції Чоп до станції Ужгород.

Послідовне оновлення парку автомотрис дозволяє залізничникам ефективно обслуговувати контактну мережу та здійснювати ремонтні роботи на ділянках, що безпосередньо межують із країнами Європейського Союзу.

Відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути.