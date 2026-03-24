Локомотиворемонтный завод в Ивано-Франковске переработал спецпоезд под европейские рельсы

АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" обновило специальный технический вагон (автомотрису), чтобы он мог ездить по уже европейским рельсам.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на информацию предприятия.

Специалисты завода успешно завершили переоборудование автомотрисы АДМскм-054 для работы на европути шириной 1435 мм.

Отмечается, что модернизация спецтехники прошла в рамках масштабного проекта по развитию и электрификации железнодорожной инфраструктуры европейского образца в Украине.

В ходе работ был выполнен капитальный ремонт машины с заменой ходовой части для соответствия международным техническим параметрам.

Это уже не первая единица техники, которую завод подготовил к эксплуатации на узких рельсах. Ранее заказчику была передана другая автомотриса — АДМ-087, которая закреплена за станцией Чоп.

В компании добавили, что АО "Укрзализныця" продолжает активную фазу инвестиционного проекта, предусматривающую реконструкцию инфраструктуры и электрификацию колеи 1435 мм на стратегическом участке от станции Чоп до станции Ужгород.

Последовательное обновление парка автомотрис позволяет железнодорожникам эффективно обслуживать контактную сеть и производить ремонтные работы на участках, непосредственно граничащих со странами Европейского Союза.

Восстановление европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.