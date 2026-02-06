Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" пополнил линейку продукции хоппером для перевозки цемента. Габарит нового грузового вагона позволяет эксплуатировать его как на пути 1520 мм, так и на европути.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Характеристики вагонов новой модели

Два образца вагонов были изготовлены на ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" по заказу производителей стройматериалов. Это было сделано, чтобы сократить время испытаний. Один проходил экзамены в загруженном состоянии, другой – в пустом.

Отмечается, что новые модели успешно выдержали все испытания и рекомендованы к серийному производству.

Вагон модели 19-7160 имеет грузоподъемность 73,5 т, объем кузова 76 куб. м, массу тары 20,5 т, базу 7700 мм, выполнен в габарите 1-ВМ.

По сравнению с вагоном для цемента модели 19-7075 (также производства предприятия) объем кузова увеличился на 9 куб метров – с 67 до 76. Дополнительный объем удалось найти за счет того, что крыша новой модели имеет более выраженную куполообразную форму, а торцевая стена – только наклонную поверхность.

Вагон оснащен местами для установки специализированных вибраторов на бункерах; все четыре загрузочных люка можно опломбировать одной пломбой. На крыше есть трапы для безопасного доступа обслуживающего персонала к загрузочным люкам.

Кроме того, габарит 1-ВМ позволяет вагонам работать на пути 1435 мм для международных сообщений с перестановкой тележек.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет