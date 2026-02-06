Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)

цементовоз
Новый хопер для перевозки цемента. Фото: facebook.com/paokvsz

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" пополнил линейку продукции хоппером для перевозки цемента. Габарит нового грузового вагона позволяет эксплуатировать его как на пути 1520 мм, так и на европути.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Характеристики вагонов новой модели

Два образца вагонов были изготовлены на ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" по заказу производителей стройматериалов. Это было сделано, чтобы сократить время испытаний. Один проходил экзамены в загруженном состоянии, другой – в пустом.

Фото 2 — Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)
Фото 3 — Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)
Фото 4 — Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)
Фото 5 — Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)
Фото 6 — Крюковский вагоностроительный завод запускает в производство новую модель: какие характеристики (ФОТО)

Отмечается, что новые модели успешно выдержали все испытания и рекомендованы к серийному производству.

Вагон модели 19-7160 имеет грузоподъемность 73,5 т, объем кузова 76 куб. м, массу тары 20,5 т, базу 7700 мм, выполнен в габарите 1-ВМ.

По сравнению с вагоном для цемента модели 19-7075 (также производства предприятия) объем кузова увеличился на 9 куб метров – с 67 до 76. Дополнительный объем удалось найти за счет того, что крыша новой модели имеет более выраженную куполообразную форму, а торцевая стена – только наклонную поверхность.

Вагон оснащен местами для установки специализированных вибраторов на бункерах; все четыре загрузочных люка можно опломбировать одной пломбой. На крыше есть трапы для безопасного доступа обслуживающего персонала к загрузочным люкам.

Кроме того, габарит 1-ВМ позволяет вагонам работать на пути 1435 мм для международных сообщений с перестановкой тележек.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет

Автор:
Светлана Манько