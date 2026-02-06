Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" поповнив лінійку своєї продукції хопером для перевезення цементу. Габарит нового вантажного вагону дозволяє експлуатувати його як на колії 1520 мм, так і на євроколії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба підприємства.

Характеристики вагонів нової моделі

Два зразки вагонів було виготовлено на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на замовлення виробників будматеріалів. Це було зроблено, аби скоротити час випробувань. Один проходив іспити у завантаженому стані, інший - у порожньому.

Зазначається, що нові моделі успішно витримали всі випробування і їх рекомендовано до серійного виробництва.

Вагон моделі 19-7160 має вантажопідйомність 73,5 т, об’єм кузова 76 куб м, масу тари 20,5 т, базу 7700 мм, виконаний у габариті 1-ВМ.

Порівняно з вагоном для цементу моделі 19-7075 (також виробництва підприємства) об’єм кузова збільшився на 9 куб метрів - з 67 до 76. Додатковий об’єм вдалося знайти за рахунок того, що дах нової моделі має більш виражену куполоподібну форму, а торцева стіна - тільки похилу поверхню.

Вагон обладнаний місцями для встановлення спеціалізованих вібраторів на бункерах; усі чотири завантажувальні люки можна опломбувати однією пломбою. На даху є трапи для безпечного доступу обслуговуючого персоналу до завантажувальних люків.

Крім того, габарит 1-ВМ дозволяє вагонам працювати на колії 1435 мм для міжнародних сполучень з перестановкою візків.

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.

Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

Влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років