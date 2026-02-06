Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)

цементовоз
Новий хопер для перевезення цементу. Фото: facebook.com/paokvsz

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" поповнив лінійку своєї продукції хопером для перевезення цементу. Габарит нового вантажного вагону дозволяє експлуатувати його як на колії 1520 мм, так і на євроколії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба підприємства.

Характеристики вагонів нової моделі

Два зразки вагонів було виготовлено на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на замовлення виробників будматеріалів. Це було зроблено, аби скоротити час випробувань. Один проходив іспити у завантаженому стані, інший - у порожньому. 

Фото 2 — Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)
Фото 3 — Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)
Фото 4 — Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)
Фото 5 — Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)
Фото 6 — Крюківський вагонобудівний завод запускає у виробництво нову модель: які характеристики (ФОТО)

Зазначається, що нові моделі успішно витримали всі випробування і їх рекомендовано до серійного виробництва.

 Вагон моделі 19-7160 має вантажопідйомність 73,5 т, об’єм кузова 76 куб м, масу тари 20,5 т, базу 7700 мм, виконаний у габариті 1-ВМ.

Порівняно з вагоном для цементу моделі 19-7075  (також виробництва підприємства) об’єм кузова збільшився на 9 куб метрів - з 67 до 76. Додатковий об’єм вдалося знайти за рахунок того, що дах нової моделі має більш виражену  куполоподібну форму, а торцева стіна - тільки похилу поверхню.

Вагон обладнаний місцями для встановлення спеціалізованих вібраторів на бункерах; усі чотири завантажувальні люки можна опломбувати однією пломбою. На даху є трапи для безпечного доступу обслуговуючого персоналу до завантажувальних люків.

Крім того, габарит 1-ВМ дозволяє вагонам працювати на колії 1435 мм для міжнародних сполучень з перестановкою візків.

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.

Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

Влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років

Автор:
Світлана Манько