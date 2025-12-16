Мін’юст вимагає конфіскувати чверть Крюківського вагонзаводу у російського підприємця

Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС щодо конфіскації акцій в ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, які належать російському підприємцю Станіславу Гамзалову.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що ініційована процедура стягнення активів російського підприємця Гамзалова Станіслава Джахпаровича на користь держави.

Йдеться про 25% від загальної кількості акцій публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод".

Стягнення цих активів відбувається в рамках механізму примусового вилучення майна осіб, які підтримують агресію Росії проти України.

"Гамзалов С.Д. є російським підприємцем, власником низки російських підприємств, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення Російської Федерації у її збройній агресії проти України. Зокрема, ними здійснюється постачання товарів для підприємств, задіяних у військово-промисловому комплексі РФ", – повідомляє Мін’юст

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) декілька разів шукало управителя для 25% акцій в ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

На початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії.

При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.