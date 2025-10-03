Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Для частки Крюківського вагонобудівного заводу шукають управителя: яка ціна

вагон
Фото: kvsz.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для 25% акцій   в ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" – одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що частка у 25% у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" належить австрійській компанії Capital Management GmbH і оцінена в понад 21,5 млн грн. 

Актив передано в управління АРМА за рішенням Голосіївського районного суду м. Києва. 

Пропозиції приймаються до 8 жовтня 2025 року.

Зауважимо,  АРМА вже шукало управителя для 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

На початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Також раніше "Укрзалізниця" заявляла, що претендує на управління російською часткою Крюківського вагонобудівного заводу.

Автор:
Світлана Манько