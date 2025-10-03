Для доли Крюковского вагоностроительного завода ищут управляющего: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющего для 25% акций в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" – одного из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что доля в 25% в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" принадлежит австрийской компании Capital Management GmbH и оценена более чем в 21,5 млн грн.

Актив передан в управление АРМА по решению Голосеевского районного суда г. Киева.

Предложения принимаются до 8 октября 2025г.

Заметим, АРМА уже искала управляющего для 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

В начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинение в его адрес тогда опровергли .

Также ранее "Укрзализныця" заявляла, что претендует на управление российской долей Крюковского вагоностроительного завода.