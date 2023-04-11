АРМА ищет управляющего для 25% Крюковского вагонзавода

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурсный отбор управляющего для доли в уставном капитале ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская область).

Как напоминают в агентстве, речь идет о доле в размере 25%, что составляет 21,5 миллиона гривен, принадлежащей юридическому лицу, зарегистрированному в Австрии.

Прием документов продлится до 16:00 3 мая. Участником конкурса может быть только юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, целью деятельности которых является получение прибыли. С победителем конкурсного отбора заключается договор, на основании которого осуществляется управление активом.

Программа управления, которую следует подать в АРМА, обязательно должна содержать предложение потенциального управляющего относительно прогнозируемого дохода от управления с учетом факторов, которые могут влиять на поступления от управления активом в разрезе месяцев и суммы поступлений в государственный бюджет за отчетный месяц, которую участник готов платить за счет собственных денежных средств при невозможности обеспечения ожидаемого размера доходов.

Напомним, что еще в начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинения в его адрес тогда опровергли.

Отметим при этом, что в конце декабря КВСЗ заявил, что "Укрзализныця" не заплатила ему ни за один поставленный за время войны вагон, из-за чего в январе он приостановит работу.

В итоге 10 января предприятие действительно заявило, что приостановило изготовление грузовых вагонов по взятым обязательствам, выполнение сервисного обслуживания и ремонта ранее поставленного УЗ пассажирского подвижного состава, однако поставку УЗ заказанных пассажирских вагонов к марту все же завершило.