АРМА шукає управителя для 25% Крюківського вагонзаводу

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило конкурсний відбір управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська область).

Як нагадують в агентстві, йдеться про частку у розмірі 25%, що становить 21,5 мільйона гривень, яка належать юридичній особі, зареєстрованій в Австрії.

Прийом документів триває до 16:00 3 травня. Учасником конкурсу може бути лише юридична особа або фізична особа-підприємець, метою діяльності яких є отримання прибутку. З переможцем конкурсного відбору укладається договір, на підставі якого здійснюється управління активом.

Програма управління, яку слід подати до АРМА, обов’язково повинна містити пропозицію потенційного управителя щодо прогнозованого доходу від управління з урахуванням чинників, які можуть впливати на надходження від управління активом у розрізі місяців та суму надходжень до державного бюджету за звітний місяць, яку учасник готовий сплачувати за рахунок власних грошових коштів у разі неможливості забезпечення очікуваного розміру доходів.

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Зазначимо при цьому, що наприкінці грудня КВБЗ заявив, що "Укрзалізниця" не заплатила йому за жоден поставлений за час війни вагон, через що в січні він призупинить роботу.

Зрештою 10 січня підприємство дійсно заявило, що призупинило виготовлення вантажних вагонів за взятими зобов’язаннями, виконання сервісного обслуговування та ремонту раніше поставленого УЗ пасажирського рухомого складу, однак поставку УЗ замовлених пасажирських вагонів до березня все ж завершило.