Для заводу Медведчука у Калуші шукають управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", підприємством у Калуші Івано-Франківської області, яке виробляє паперову продукцію. Завод пов’язують із Віктором Медведчуком.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Зазначається, що актив складається з корпоративних прав юридичних осіб, нерухомого та рухомого майна, що розташоване в місті Калуші Івано-Франківської області:
- корпоративні права двох юросіб – 10,4 млн грн та 4,4 млн грн;
- цілісний майновий комплекс у Калуші Івано-Франківської області;
- виробничі лінії та обладнання;
- 8 автомобілів;
- меблі й комп’ютерну техніку.
Як повідомляється, актив був переданий АРМА на підставі рішення Івано-Франківського міського суду.
Завод пов’язують із проросійським політиком та колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.
Раніше АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим цегельним заводом ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.