Новини
Дата публікації
Для заводу Медведчука у Калуші шукають управителя

Арма
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", підприємством у Калуші Івано-Франківської області, яке виробляє паперову продукцію. Завод пов’язують із Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що актив складається з корпоративних прав юридичних осіб, нерухомого та рухомого майна, що розташоване в місті Калуші Івано-Франківської області:

  • корпоративні права двох юросіб – 10,4 млн грн та 4,4 млн грн; 
  • цілісний майновий комплекс у Калуші Івано-Франківської області;
  • виробничі лінії та обладнання; 
  • 8 автомобілів;
  • меблі й комп’ютерну техніку.
Як повідомляється, актив був переданий АРМА на підставі рішення Івано-Франківського міського суду.

Завод пов’язують із проросійським політиком та колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Раніше АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим цегельним заводом ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.

Автор:
Світлана Манько