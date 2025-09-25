- Категорія
Для цегельного заводу Медведчука та Козака на Львівщині шукають управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим цегельним заводом ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Зазначається, що актив включає:
- 100% корпоративних прав;
- земельні ділянки (понад 10 га);
- виробничі приміщення (понад 31 тис. кв. м);
- сучасне обладнання й транспорт.
Завод повністю автоматизований і здатен виробляти до 4 млн штук цегли щомісяця. Його ринкова вартість за незалежною оцінкою — понад 246 млн грн.
Потенційними управителями можуть бути юридична особа або фізична особа-підприємець
Пропозиції приймаються до 10 жовтня 2025 року.
ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва.
У червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Підприємство протягом шести років ухилялося від сплати податків.