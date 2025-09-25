Для цегельного заводу Медведчука та Козака на Львівщині шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим цегельним заводом ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що актив включає:

100% корпоративних прав;

земельні ділянки (понад 10 га);

виробничі приміщення (понад 31 тис. кв. м);

сучасне обладнання й транспорт.

Завод повністю автоматизований і здатен виробляти до 4 млн штук цегли щомісяця. Його ринкова вартість за незалежною оцінкою — понад 246 млн грн.

Потенційними управителями можуть бути юридична особа або фізична особа-підприємець

Пропозиції приймаються до 10 жовтня 2025 року.

ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва.

У червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Підприємство протягом шести років ухилялося від сплати податків.