Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывают с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что актив включает:

100% корпоративных прав;

земельные участки (более 10 га);

производственные помещения (более 31 тыс. кв. м);

современное оборудование и транспорт.

Завод полностью автоматизирован и способен производить до 4 млн штук кирпича ежемесячно. Его рыночная стоимость по независимой оценке – более 246 млн грн.

Потенциальными управляющими могут быть юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель

Предложения принимаются до 10 октября 2025г.

ООО "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, расположенный во Львовской области. Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием, обеспечивающим полностью автоматизированный процесс производства.

В июне 2024 года завод "Керамбуд", принадлежащий братьям Медведчукам и Казаку, был передан в управление АРМА. Предприятие в течение шести лет уклонялось от уплаты налогов.