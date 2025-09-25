Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего

завод
Завод ООО "Керамстрой". Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывают с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Отмечается, что актив включает:

  • 100% корпоративных прав;
  • земельные участки (более 10 га);
  • производственные помещения (более 31 тыс. кв. м);
  • современное оборудование и транспорт.
Фото 2 — Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего
Фото 3 — Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего
Фото 4 — Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего
Фото 5 — Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего

Завод полностью автоматизирован и способен производить до 4 млн штук кирпича ежемесячно. Его рыночная стоимость по независимой оценке – более 246 млн грн.

Потенциальными управляющими могут быть   юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель

Предложения принимаются до 10 октября 2025г.

ООО "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, расположенный во Львовской области. Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием, обеспечивающим полностью автоматизированный процесс производства.

В июне 2024 года завод "Керамбуд", принадлежащий братьям Медведчукам и Казаку, был передан в управление АРМА. Предприятие в течение шести лет уклонялось от уплаты налогов.

Автор:
Светлана Манько