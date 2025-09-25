- Категория
Для кирпичного завода Медведчука и Казака на Львовщине ищут управляющего
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по управлению арестованным кирпичным заводом ООО "Керамбуд" во Львовской области. Предприятие связывают с бывшими народными депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Об активе
Отмечается, что актив включает:
- 100% корпоративных прав;
- земельные участки (более 10 га);
- производственные помещения (более 31 тыс. кв. м);
- современное оборудование и транспорт.
Завод полностью автоматизирован и способен производить до 4 млн штук кирпича ежемесячно. Его рыночная стоимость по независимой оценке – более 246 млн грн.
Потенциальными управляющими могут быть юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель
Предложения принимаются до 10 октября 2025г.
ООО "Керамбуд" - один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, расположенный во Львовской области. Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием, обеспечивающим полностью автоматизированный процесс производства.
В июне 2024 года завод "Керамбуд", принадлежащий братьям Медведчукам и Казаку, был передан в управление АРМА. Предприятие в течение шести лет уклонялось от уплаты налогов.