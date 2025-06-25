АРМА оценила арестованный завод Медведчука и Казака более чем в 246 млн гривен

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело выездное освидетельствование арестованного предприятия ООО "Керамбуд", которое связывают с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. По результатам независимой оценки рыночная стоимость завода составила 246 216 830 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост главы АРМА Елены Думы.

Предприятие расположено в западном регионе Украины, является одним из крупнейших производителей строительного кирпича в этом секторе. Завод оснащен современным автоматизированным оборудованием немецкого производства и имеет мощности для выпуска до 4 миллионов единиц продукции ежемесячно.

В ходе осмотра специалисты центрального аппарата АРМА совместно с Западным межрегиональным территориальным управлением не выявили фактов нарушений или незаконного использования актива.

Это существенно отличается от предыдущей ситуации с другим арестованным предприятием ООО "Бетонстрой", где было обнаружено незаконное использование завода и специального транспорта.

В настоящее время АРМА находится на этапе подготовки к передаче "Керамстроя" в управление. Конкурс на поиск управляющего стартовал в мае 2025 года. Агентство проводит предварительные рыночные консультации, после которых сформирует четкие требования к потенциальным управляющим. После завершения этого этапа актив будет выставлен на открытый конкурс через систему Prozorro.

Напомним, в июне 2024 года завод "Керамстрой", принадлежащий братьям Медведчукам и Казаку, был передан в управление АРМА. Кирпичный завод "Керамбуд" в течение шести лет уклонялся от уплаты налогов.