Арестованный завод Медведчука производил и сбывал продукцию (ВИДЕО)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) зафиксировало незаконное использование арестованного завода ООО "Бетонстрой", связанного с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что в ходе проверки установлены факты незаконного использования завода.

В частности, на объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей — изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию. Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.

АРМА направило ряд запросов:

Национальной полиции Украины — о получении информации с камер видеонаблюдения;

Львовского городского совета — относительно доступа к системам мониторинга движения транспортных средств;

Государственной службы Украины по безопасности на транспорте — с целью получения данных о маршрутах, габаритно-весовом контроле и других характеристиках транспортных перевозок.

"Этот случай — еще один пример того, как арестованные активы, связанные с лицами, подозреваемыми в содействии государству-агрессору, пытаются вывести из-под контроля государства. Агентство системно противодействует таким попыткам и обеспечивает возврат активов в правовое поле", — отмечают в АРМА.

Там добавили, что сейчас идет процедура поиска управляющего для этого актива.

ООО "Бетонстрой" зарегистрировано на ул. Городоцкой, 367/2 во Львове, уставный капитал предприятия – 11 060 000 грн

В сентябре прошлого года решением Лычаковского районного суда Львова в управление АРМА были переданы дополнительно новые объекты движимого и недвижимого имущества ООО "Бетонбуд".

Также АРМА начинает процедуру предварительных рыночных консультаций с целью определения эффективной модели управления арестованным активом — ООО "Керамбуд". Он принадлежал братьям бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.