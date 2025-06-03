Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,55

47,36

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Цегельний завод Медведчука та Козака у Львівській області виставлять на аукціон

АРМА оголошує попередні ринкові консультації щодо заводу ТОВ «Керамбуд»
АРМА оголошує попередні ринкові консультації щодо заводу ТОВ «Керамбуд»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає процедуру попередніх ринкових консультацій з метою визначення ефективної моделі управління арештованим активом — ТОВ "Керамбуд". Він належав братам колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що відомство проводить попередні ринкові консультації з метою:

  • отримання пропозицій щодо оптимальних фінансових показників управління активом;
  • залучення потенційних управителів та інвесторів;
  • забезпечення прозорості та ефективності подальшого процесу передачі активу в управління.

Після завершення консультацій АРМА планує оголосити конкурс на відбір управителя активу через електронну систему Prozorro. Це дозволить забезпечити відкритість та конкурентність процесу передачі активу в управління.

ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Підприємство має потужність виготовлення від 3 до 4 мільйонів штук цегли на місяць.

Ще раніше, у червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Цегельний завод "Керамбуд" протягом шести років ухилявся від сплати податків. 

Нагадаємо, АРМА оголосило про старт процедури пошуку управителя для ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" Медведчука — підприємства з виробництва паперової продукції, розташованого в місті Калуш Івано-Франківської області.

Автор:
Світлана Манько