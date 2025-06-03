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Цегельний завод Медведчука та Козака у Львівській області виставлять на аукціон
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає процедуру попередніх ринкових консультацій з метою визначення ефективної моделі управління арештованим активом — ТОВ "Керамбуд". Він належав братам колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що відомство проводить попередні ринкові консультації з метою:
- отримання пропозицій щодо оптимальних фінансових показників управління активом;
- залучення потенційних управителів та інвесторів;
- забезпечення прозорості та ефективності подальшого процесу передачі активу в управління.
Після завершення консультацій АРМА планує оголосити конкурс на відбір управителя активу через електронну систему Prozorro. Це дозволить забезпечити відкритість та конкурентність процесу передачі активу в управління.
ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Підприємство має потужність виготовлення від 3 до 4 мільйонів штук цегли на місяць.
Ще раніше, у червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Цегельний завод "Керамбуд" протягом шести років ухилявся від сплати податків.
Нагадаємо, АРМА оголосило про старт процедури пошуку управителя для ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" Медведчука — підприємства з виробництва паперової продукції, розташованого в місті Калуш Івано-Франківської області.