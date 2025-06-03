Цегельний завод Медведчука та Козака у Львівській області виставлять на аукціон

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає процедуру попередніх ринкових консультацій з метою визначення ефективної моделі управління арештованим активом — ТОВ "Керамбуд". Він належав братам колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що відомство проводить попередні ринкові консультації з метою:

отримання пропозицій щодо оптимальних фінансових показників управління активом;

залучення потенційних управителів та інвесторів;

забезпечення прозорості та ефективності подальшого процесу передачі активу в управління.

Після завершення консультацій АРМА планує оголосити конкурс на відбір управителя активу через електронну систему Prozorro. Це дозволить забезпечити відкритість та конкурентність процесу передачі активу в управління.

ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Підприємство має потужність виготовлення від 3 до 4 мільйонів штук цегли на місяць.

Ще раніше, у червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Цегельний завод "Керамбуд" протягом шести років ухилявся від сплати податків.

Нагадаємо, АРМА оголосило про старт процедури пошуку управителя для ПрАТ "Сегежа Оріана Україна" Медведчука — підприємства з виробництва паперової продукції, розташованого в місті Калуш Івано-Франківської області.