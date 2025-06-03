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Кирпичный завод Медведчука и Казака во Львовской области выставят на аукцион
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает процедуру предварительных рыночных консультаций с целью определения эффективной модели управления арестованным активом — ООО "Керамбуд". Он принадлежал братьям бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что ведомство проводит предварительные рыночные консультации с целью:
- получение предложений по оптимальным финансовым показателям управления активом;
- привлечение потенциальных управляющих и инвесторов;
- обеспечение прозрачности и эффективности последующего процесса передачи актива в управление.
После завершения консультаций АРМА планирует объявить конкурс на отбор управляющего актива через электронную систему Prozorro. Это позволит обеспечить открытость и конкурентность процесса передачи актива в управление.
ООО "Керамбуд" — один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, расположенный во Львовской области. Завод оснащен современным высокотехнологичным немецким оборудованием, которое обеспечивает полностью автоматизированный процесс производства.
Еще раньше, в июне 2024 года, завод "Керамбуд", принадлежащий братьям Медведчукам и Казаку, был передан в управление АРМА. Кирпичный завод "Керамбуд" в течение шести лет уклонялся от уплаты налогов.
Напомним, АРМА объявило о старте процедуры поиска управляющего для ЧАО "Сегежа Ориана Украина" Медведчука — предприятия по производству бумажной продукции, расположенного в городе Калуш Ивано-Франковской области.