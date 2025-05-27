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АРМА ищет управителя для калушского завода, связанного с Медведчуком
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о старте процедуры поиска управляющего для ЧАО "Сегежа Ориана Украина" — предприятия по производству бумажной продукции, расположенного в городе Калуш Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.
Завод связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.
АРМА начала предварительные рыночные консультации. Они предусматривают прием проектов программ управления и предложений от потенциальных претендентов на управление активом.
Это один из этапов процедуры перед объявлением открытого конкурса, который будет позже проведен через систему Prozorro.
В состав арестованного актива входит цельный имущественный комплекс в Калуше, в том числе производственные здания и сооружения, восемь автомобилей, производственные линии, технологическое оборудование, мебель и компьютерная техника. Также в актив относятся корпоративные права предприятия.
Национальное агентство указывает, что после завершения консультаций объект будет выставлен на открытый конкурс для выбора управляющего. Этот шаг должен обеспечить эффективное временное использование арестованного имущества и сохранение его рыночной стоимости.
Напомним, АРМА выставило на платформу Prozorro имущество Виктора Медведчука для поиска управляющего еще 13 января.