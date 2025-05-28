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Крюковский вагоностроительный завод выставили на продажу: какая цена

Крюковский вагоностроительный завод
Фото: kvsz.com

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на поиск управляющего для доли в уставном капитале Публичного акционерного общества "Крюковский вагоностроительный завод" — одного из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Речь идет о доле в размере 25% уставного капитала ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащей компании Capital Management GmbH.

Номинальная стоимость этой доли составляет двадцать один миллион пятьсот две тысячи четыреста шестнадцать гривен.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 4 июня 2025 года. Участие в конкурсе могут принять компании и организации, отвечающие требованиям законодательства и имеющие соответствующий опыт управления активами.

Заметим, в 2023 году АРМА уже искало управляющего для 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" — одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

В начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинение в его адрес   тогда опровергли .

Также ранее "Укрзализныця" заявляла, что претендует на управление российской долей Крюковского вагоностроительного завода.

Автор:
Светлана Манько