АРМА ищет оценщика и управляющего активами, принадлежащими группе лиц Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурсы на дополнительно арестованные активы завода "Бетонбуд", принадлежащего группе лиц Медведчука.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Речь идет об избрании оценщика и управляющего (сбор рыночных предложений) на активы завода "Бетонбуд", дополнительно арестованных правоохранительными органами.

По словам главы АРМА, это современное оборудование для производства бетона и других строительных смесей, ангар для хранения сыпучих материалов, а также складские и офисные помещения.

Она также напомнила, что в сентябре этого года решением Лычаковского районного суда Львова в управление АРМА были переданы дополнительно новые объекты движимого и недвижимого имущества ООО "Бетонбуд". С полным списком можно ознакомиться на сайте АРМА.

Этот комплекс оборудования имеет значительные производственные мощности по изготовлению строительных смесей и занимал значительные позиции на рынке строительных материалов во Львовской области.

"Все заинтересованные, кто отвечает квалификационным требованиям может принять участие в отборе. Иностранный бизнес также может участвовать в отборе управляющего активом. После проведения рыночных консультаций, установления критериев и квалификационных требований, АРМА опубликует этот актив на Prozorro", – заявила Дума.

Напомним, что в конце июля 2024 года суд принял решение об аресте предприятий родственников Медведчука и Козака. Общая стоимость арестованного имущества тогда составила около 400 миллионов гривен.

Речь идет о земельных участках, корпоративных правах, имущественных комплексах и автотранспорте четырех предприятий, расположенных во Львове. Среди этих предприятий были завод "Бетонбуд" и строительная компания. АРМА уже объявляла соответствующие конкурсы по части "Бетонбуд" и другим активам госпредателя.

Еще раньше, в июне 2024 года, завод "Керамбуд", принадлежащий братьям Медведчукам и Козаку, был передан в управление АРМА. Кирпичный завод "Керамбуд" в течение шести лет уклонялся от уплаты налогов.