Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

-0,00

EUR

43,81

-0,00

Наличный курс:

USD

41,70

41,68

EUR

44,30

44,13

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Экономика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АРМА просит СНБО передать ей в управление арестованные корабли и танкер РФ

АРМА просит СНБО передать ей в управление арестованные корабли и танкер РФ
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) совместно с Администрацией судоходства обратились в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением изменить механизм управления арестованными российскими судами.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Главная цель обращения — предотвратить потерю экономической стоимости кораблей и обеспечить поступление средств в госбюджет. Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что единственным правильным решением является реализация арестованных активов.

Агентство также обратилось к председателю СБУ с просьбой поддержать инициативу и способствовать изменению способа управления морскими судами путем их реализации.

Предпосылками обращения стали:

  • Десятки судебных определений о передаче в управление арестованных кораблей РФ
  • Необходимость обеспечения инвестиционной привлекательности
  • Риски потери активов из-за постоянных обстрелов портовой инфраструктуры

Дума отметила, что простой кораблей у причалов не только наносит ущерб хозяйственной деятельности портов, но и уменьшает их экономическую стоимость. Реализация судов обеспечит поступление средств в бюджет и поддержит интересы Украины.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что хранение судов наносит значительные расходы, а также существует риск их потери из-за обстрелов портовой инфраструктуры. Поэтому Минразвития поддерживает изменение формы управления по договору реализации.

АРМА призывает СНБО срочно рассмотреть этот вопрос и поддержать изменение способа управления активами. Агентство также обратилось в СБУ для содействия инициативе.

Добавим, АРМА просит чтоб ему в   управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий   (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.

Дума акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины, поскольку АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов — инвестирование в военные облигации.

Автор:
Татьяна Гойденко