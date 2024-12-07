АРМА просит СНБО передать ей в управление арестованные корабли и танкер РФ

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) совместно с Администрацией судоходства обратились в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением изменить механизм управления арестованными российскими судами.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Главная цель обращения — предотвратить потерю экономической стоимости кораблей и обеспечить поступление средств в госбюджет. Глава АРМА Елена Дума подчеркнула, что единственным правильным решением является реализация арестованных активов.

Агентство также обратилось к председателю СБУ с просьбой поддержать инициативу и способствовать изменению способа управления морскими судами путем их реализации.

Предпосылками обращения стали:

Десятки судебных определений о передаче в управление арестованных кораблей РФ

Необходимость обеспечения инвестиционной привлекательности

Риски потери активов из-за постоянных обстрелов портовой инфраструктуры

Дума отметила, что простой кораблей у причалов не только наносит ущерб хозяйственной деятельности портов, но и уменьшает их экономическую стоимость. Реализация судов обеспечит поступление средств в бюджет и поддержит интересы Украины.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что хранение судов наносит значительные расходы, а также существует риск их потери из-за обстрелов портовой инфраструктуры. Поэтому Минразвития поддерживает изменение формы управления по договору реализации.

АРМА призывает СНБО срочно рассмотреть этот вопрос и поддержать изменение способа управления активами. Агентство также обратилось в СБУ для содействия инициативе.

Добавим, АРМА просит чтоб ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.

Дума акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины, поскольку АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов — инвестирование в военные облигации.