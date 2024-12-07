АРМА просить РНБО передати їй в управління арештовані кораблі і танкер РФ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Адміністрацією судноплавства звернулися до Ради національної безпеки та оборони України з пропозицією змінити механізм управління арештованими російськими суднами.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Головна мета звернення - запобігти втраті економічної вартості кораблів та забезпечити надходження коштів до держбюджету. Голова АРМА Олена Дума наголосила, що єдиним правильним рішенням є реалізація арештованих активів.

Агентство також звернулося до Голови СБУ з проханням підтримати ініціативу та сприяти зміні способу управління морськими судами шляхом їх реалізації.

Передумовами звернення стали:

Десятки судових ухвал про передачу в управління арештованих кораблів РФ

Необхідність забезпечення інвестиційної привабливості

Ризики втрати активів через постійні обстріли портової інфраструктури

Дума зазначила, що простій кораблів біля причалів не лише завдає шкоди господарській діяльності портів, а й зменшує їх економічну вартість. Реалізація суден забезпечить надходження коштів до бюджету та підтримає інтереси України.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба підкреслив, що зберігання суден завдає значних витрат, а також існує ризик їх втрати через обстріли портової інфраструктури. Тому Мінрозвитку підтримує зміну форми управління з договору на реалізацію.

АРМА закликає РНБО терміново розглянути це питання та підтримати зміну способу управління активами. Агентство також звернулося до СБУ для сприяння ініціативі.

Додамо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.

Дума акцентувала увагу на тому, що наразі значна частина арештованих коштів залишається просто речовими доказами, хоча могла б ефективно працювати на економіку та обороноздатність України, оскільки АРМА має механізми для ефективного використання арештованих активів - інвестування у військові облігації.