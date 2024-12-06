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АРМА отримало кошти колаборантів в розмірі $412 тисяч: куди їх спрямують
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління $412 тисяч, вилучених у межах кримінального провадження щодо колабораційної діяльності.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Кошти були конфісковані у фігуранта, який, за даними слідства, надавав рекламні послуги представникам політичних партій країни-агресора.
АРМА спільно зі Службою безпеки України завершило процес передачі цих коштів в управління.
Наразі триває оформлення необхідної документації для інвестування грошей у придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Це дозволить використовувати конфісковані активи для підтримки Сил оборони України.
Додамо, АРМА просить щоб йому в управління передали корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), аби посилити економіку та обороноздатність держави.
Дума акцентувала увагу на тому, що наразі значна частина арештованих коштів залишається просто речовими доказами, хоча могла б ефективно працювати на економіку та обороноздатність України, оскільки АРМА має механізми для ефективного використання арештованих активів - інвестування у військові облігації.