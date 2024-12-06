АРМА получила средства коллаборантов в размере $412 тысяч: куда их направят

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило в управление $412 тысяч, изъятых в рамках уголовного производства по коллаборационной деятельности.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Денежные средства были конфискованы у фигуранта, который, по данным следствия, предоставлял рекламные услуги представителям политических партий страны-агрессора.

АРМА совместно со Службой безопасности Украины завершило процесс передачи этих средств в управление.

В настоящее время продолжается оформление необходимой документации для инвестирования денег в приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Это позволит использовать конфискованные активы для поддержки сил обороны Украины.

Добавим, АРМА просит, чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.

Дума акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины, поскольку АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов — инвестирование в военные облигации.