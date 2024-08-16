АРМА объявляет набор оценщиков и управляющих для активов Медведчука: о каком имуществе идет речь

АРМА объявляет конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для активов, принадлежавших госпредателю Виктору Медведчуку. Среди объектов: три завода во Львовской области и столице, спортивная база в Киевской области, три квартиры и жилой дом в Киеве. Об этом говорится на сайте Нацагентства.

В частности, речь идет о спортивной базе "Жовтень", которая расположена в Обуховском районе Киевской области в экологически чистой лесной зоне, рядом с рекой и имеет специальное место для парковки яхты.

Также в конкурсе принимают участие кирпичный завод "Керамбуд" во Львове, являющийся одним из крупнейших производителей кирпича на западе Украины и оборудованный современным немецким автоматизированным оборудованием, а также известный производитель бетона "Бетонбуд" и строительное предприятие "Капитал Плаза", расположенные во Львовской области. .



Кроме того, в конкурсе также три квартиры в Оболонском районе Киева и частный дом с видом на Оболонскую набережную, что придает им значительную ценность благодаря престижному расположению.

Все эти активы переданы в управление АРМА в соответствии с определением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 1 апреля 2022 года.

С молотка уйдут и активы Медведчука

19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance .

В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна, однако в июле Окружной суд Сплита отменил арест яхты Royal Romance, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.