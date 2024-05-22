112 картин Медведчука признаны имеющими культурную ценность: остальную часть АРМА продаст на аукционе

Согласно заключению экспертов, почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА).

В АРМА отметили, что эксперты-искусствоведы подтвердили это своим заключением, которое есть в распоряжении агентства. Почти все картины – произведения известных украинских художников XX века.

В целом эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, хранившихся там с 2022 года. Из них 112 признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность.

"Следовательно, во время следующего заседания конкурсной Комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи этих картин и передаче их в Национальный музей Украины для сохранения", - сообщили в АРМА.

В то же время произведения, не имеющие культурной и исторической ценности, будут реализованы через электронную площадку "Прозорро.Продажи". Средства от реализации – пополнят бюджет Украины.

В АРМА напомнили, что эти картины ранее принадлежали коллаборанту и предателю Виктору Медведчуку и арестованы в рамках уголовного производства.

Позже решением суда они были переданы на реализацию в АРМА.

19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, для осмотра картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

В сообщении агентства говорится, что стоимость полотен будет определена уже во время подготовки аукциона соответствующей площадкой "Прозорро.Продажи". По предварительным оценкам экспертов, некоторые работы могут стоить около 50 тысяч долларов.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

В начале апреля стало известно, что АРМА готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance. В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.