Госаудитслужба проводит проверку АРМА: уже нашла вопиющие нарушения

Государственная аудиторская служба сообщает, что проводит аудит Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как отмечается в сообщении , помимо вопросов законности и эффективности управления бюджетными средствами, анализируется и полнота выполнения функций Нацагентства по проведению оценки, ведению учета и управлению активами.

Хотя проверка еще продолжается, уже зафиксированы "отдельные недостатки" в деятельности АРМА. В частности, аудит установил, что в отношении значительного количества переданных в управление агентству активов, не приняты соответствующие решения об их дальнейшей передаче в управление или на продажу.

При этом отдельные управляющие, даже получив активы от АРМА, не могут надлежащим образом ими распоряжаться из-за незавершенного полностью процесса передачи, аварийного состояния некоторых зданий и тому подобного.

Также выявлено, что отдельные активы непродолжительного хранения (зерна, парфюмерия, косметика, алкогольная продукция и так далее) были переданы товарным биржам, однако из-за несвоевременной продажи на аукционах потеряли срок годности, что существенно повлияло на их стоимость.

Зафиксированы и случаи, когда из-за самовольного использования посторонними лицами имущества, переданного им в управление, и непринятия со стороны АРМА мер по его возвращению, это имущество было утрачено, а также накопились долги за коммунальные услуги.

Напомним, что созданное в 2016 году Агентство по розыску и менеджменту активов является центральным органом власти с особым статусом. Функциями АРМА являются выявление и розыск активов, которые могут быть арестованы в рамках уголовных производств, а также собственно управление арестованными активами или активами, конфискованными как необоснованно приобретенные.

Последний год агентством руководит Елена Дума, против назначения которой в свое время выступили послы стран "Большой семерки" и антикоррупционные общественные организации в Украине.

Скандалы вокруг арестованных активов во время войны

При этом следует отметить, что полномасштабная война существенно изменила фактическую роль агентства, поскольку оно стало получать для дальнейшего распоряжения арестованные активы россиян и белорусов, а также украинских коллаборантов.

Однако соответствующие действия повлекли за собой ряд конфликтных ситуаций в отношении таких активов. В частности, из-за наличия среди акционеров производителя минеральных вод IDS Ukraine (бренды "Моршинская", "Миргородская") российских подсанкционных бизнесменов Михаила Фридмана и Германа Хана корпоративные права компании были арестованы и переданы в управление ее конкуренту – "Карпатским минеральным водам", что в IDS вызывало предсказуемое беспокойство и возмущение.

Напомним также, что компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которой агентство передало сеть АЗС Glusco, связывавшуюся с экс-депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком, оказалась неэффективным управленцем. Как стало известно, в течение октября 2022 – июня 2023 годов компания потратила на управление заправками в 12 раз больше, чем получила доходов с них.

После этого АРМА разорвало договор управления и отдала сеть АЗС "Укрнафте". Более того, уже постфактум, в феврале 2024 года, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оштрафовали за отсутствие согласования Антимонопольного комитета на получение Glusco в управление.

Однако из-за затягивания с получением такого разрешения от АМКУ для "Укрнафты" АРМА заявляло о планах забрать актив и у нее, однако в итоге сторонам удалось договориться.

"Укрнафте", напомним, было передано и 110 арестованных объектов сети АЗС "Татнефть", включая собственно 70 заправок. Однако госкомпания недавно пожаловалась, что пригодными для работы из них осталась только 15, а остальные - в неудовлетворительном состоянии или вообще разрушены.

Другой громкой ситуацией недавно стало заявление о выявлении АРМА неэффективности управления 126 объектами недвижимости ООО "ЖК Воздвиженка". Сама же компания заявила о безосновательной блокировке своего бизнеса со стороны агентства.

Что говорят в самом АРМА о своей эффективности

Согласно отчету за 2023 год, агентство обеспечило поступление в госбюджет 191 миллиона гривен, из которых 101,3 миллиона – от управления активами (в 2022 году было втрое меньше – 34,79 миллиона гривен). Еще 89,7 миллиона гривен поступило от продажи активов, находившихся в управлении АРМА (в 2022 году не поступило вообще ничего).

Расходы госбюджета для обеспечения деятельности АРМА в 2023 году составили 171,7 миллиона гривен. Таким образом, польза от деятельности этого органа хотя и впервые превысила расходы на его содержание, но составила менее 20 миллионов гривен, то есть в среднем 1,6 миллиона гривен (сейчас это всего лишь 40 тысяч долларов) в месяц.

При этом АРМА получила от продажи арестованных активов гораздо больше - 570,6 миллиона гривен, положив средства на депозиты и заработав на этом более 45,3 миллиона гривен. В целом депозитный портфель АРМА по результатам 2023 достиг рекордного значения 1,8 миллиарда гривен.

Также АРМА за год накупила "военных" ОВГЗ более чем на 2,8 миллиарда гривен (в общей сложности их стало на 3,7 миллиарда гривен, а доход в 2023 году от гособлигаций составил 195,9 миллиона гривен).

Напомним также, что в апреле Верховная Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за иностранную валюту. 14 мая этот закон подписал президент Владимир Зеленский.