Держаудитслужба проводить перевірку АРМА: вже знайшла кричущі порушення

Державна аудиторська служба повідомляє, що проводить аудит Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як зазначається у повідомленні , окрім питань законності та ефективності управління бюджетними коштами, аналізується й повнота виконання функцій Нацагентства з проведення оцінки, ведення обліку та управлінням активами.

Попри те що перевірка триває, вже зафіксовано "окремі недоліки" в діяльності АРМА. Зокрема, аудит встановив, що стосовно значної кількості переданих в управління агентству активів, не ухвалено відповідних рішень про їх подальшу передачу в управління або на продаж.

При цьому окремі управителі, навіть отримавши активи від АРМА, не можуть ними належно розпоряджатися через незавершений повністю процес передачі, аварійний стан деяких будівель тощо.

Також виявлено, що окремі активи нетривалого зберігання (збіжжя, парфуми, косметика, алкогольна продукція тощо) були передані товарним біржам, але через несвоєчасний продаж на аукціонах втратили термін придатності, що суттєво вплинуло на їхню вартість.

Зафіксовано й випадки, коли через самовільне використання сторонніми особами майна, переданого їм в управління, та невжиття з боку АРМА заходів для його повернення, це майно було втрачено, а також накопичилися борги за комунальні послуги.

Нагадаємо, що створене в 2016 році Агентство з розшуку та менеджменту активів є центральним органом влади з особливим статусом. Функціями АРМА є виявлення та розшук активів, які можуть бути арештовані в рамках кримінальних проваджень, а також, власне, управління арештованими активами або активами, конфіскованими як необґрунтовано набуті.

Останній рік агентством керує Олена Дума, проти призначення якої свого часу виступили посли країн "Великої сімки" та антикорупційні громадські організації в Україні.

Скандали навколо арештованих активів під час війни

При цьому слід зазначити, що повномасштабна війна суттєво змінила фактичну роль агентства, оскільки воно стало отримувати для подальшого розпорядження арештовані активи росіян та білорусів, а також українських колаборантів.

Однак відповідні дії спричинили низку конфліктних ситуацій щодо таких активів. Зокрема, через наявність серед акціонерів виробника мінеральних вод IDS Ukraine (бренди "Моршинська", "Миргородська") російських підсанкційних бізнесменів Михайла Фрідмана та Германа Хана корпоративні права компанії було заарештовано й передано в управління її конкуренту – "Карпатським мінеральним водам", що у IDS викликало передбачуване занепокоєння й обурення.

Нагадаємо також, що компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг", якій агентство передало мережу АЗС Glusco, яку пов'язували з ексдепутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком, виявилася неефективним управлінцем. Як стало відомо, протягом жовтня 2022 – червня 2023 років компанія витратила на управління заправками в 12 разів більше, ніж отримала доходів з них.

Після цього АРМА розірвало договір управління й віддала мережу АЗС "Укрнафті". Більш того, вже постфактум, в лютому 2024 року, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оштрафували за вісутність погодження Антимонопольного комітету на отримання Glusco в управління.

Однак через затягування з отриманням такого дозволу від АМКУ для "Укрнафти" АРМА заявляло про плани забрати актив і в неї, однак зрештою сторонам вдалося домовитися.

"Укрнафті", нагадаємо, було передано й 110 арештованих об'єктів мережі АЗС "Татнафта", включаючи власне 70 заправок. Однак держкомпанія нещодавно поскаржилася, що придатними для роботи з них залишился лише 15, а решта - у незадовільному стані чи взагалі зруйновані.

Іншою гучною ситуацією нещодавно стала заява про виявлення АРМА неефективності управління 126 об’єктами нерухомості ТОВ "ЖК Воздвиженка". Сама ж компанія заявила про безпідставне блокування свого бізнесу з боку агентства.

Що кажуть в самому АРМА про свою ефективність

Згідно звіту за 2023 рік, агентство забезпечило надходження до держбюджету 191 мільйона гривень, з яких 101,3 мільйона - від управління активами (у 2022 році було втричі менше - 34,79 мільйона гривен). Ще 89,7 мільйона гривень надійшло від продажу активів, що перебували в управлінні АРМА (у 2022 році не надійшло взагалі нічого).

Видатки ж держбюджету для забезпечення діяльності АРМА у 2023 році склали 171,7 мільйона гривень. Таким чином користь від діяльності цього органу хоча й вперше перевищила витрати на його утримання, але склала менше 20 мільйонів гривень, тобто в середньому 1,6 мільйона гривень (зараз це всього лише 40 тисяч доларів) на місяць.

При цьому загалом АРМА отримало від продажу арештованих активів набагато більше - 570,6 мільйона гривень, поклавши кошти на депозити й заробивши на цьому понад 45,3 мільйона гривень. Загалом депозитний портфель АРМА за результатами 2023 року сягнув рекордного значення 1,8 мільярда гривень.

Також АРМА за рік накупила "військових" ОВДП на понад 2,8 мільярда гривень (загалом їх стало на 3,7 мільярда гривень, а дохід у 2023 році від держоблігацій склав 195,9 мільйона гривень).

Нагадаємо також, що у квітні Верховна Рада дозволила АРМА купляти "військові" облігації за іноземну валюту. 14 травня цей закон підписав президент Володимир Зеленський.