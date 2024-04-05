АРМА змінює управителя “ЖК Воздвиженка” через неналежне управління активом

Національне агентство розшуку та менеджменту розпочало заходи із заміни управителя ТОВ "ЖК Воздвиженка", оскільки управління 126 об’єктами нерухомості визнано неналежним.

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Про це в повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

"За результатом визнання неналежним управління активами, згідно статті 22 Закону про АРМА, розпочато заходи щодо заміни управителя відповідних активів… Управління ТОВ “ЖК Воздвиженка” 126 об'єктами нерухомості визнано неналежним", - написала вона.

Зазначається, що агентство регулярно проводить моніторинг ефективності управління активами і протягом 2023-2024 років, в ході аудиту діяльності управителя ЖК "Воздвиженка", було виявлено ряд порушень:

порушення у чотирьох з семи договорів управління, з пропозицією виправити їх добровільно;

у березні 2024 року було оформлено та відправлено управителю чотири приписи для усунення порушень законодавства, які на той момент були частково виконані;

встановлено, що управитель продовжує систематично допускати порушення, подібні до тих, що були виявлені під час перевірки;

За підсумками перевірки комісія визнала незадовільним управління 126 об'єктами нерухомості. Відтак, за результатом визнання неналежним управління активами, згідно зі статтею 22 Закону про АРМА, розпочато заходи із заміни управителя.

Проте, в Нацагентстві зазначають, що всі передані в управління активи будуть і в надалі використовуватись суб’єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

Додамо, що за даними АРМА, ЖК "Воздвиженка" довгий час була одним з найефективніших управителів агентства і з 2021 року сплатила державі майже 53 мільйона гривень, з них понад 23 мільйона склали чисті надходження до Державного бюджету від управління активами, близько 30 мільйонів – сплачені податки.

Фото: АРМА

"ЖК Воздвиженка" набуло право на управління арештованими активами, що належали групі компаній "АІС" у 2018 році. Загалом управитель отримав в управління 198 активів, у тому числі 195 об’єктів комерційної нерухомості, які розташовані на території 16 областей України.

Нагадаємо, що група компаній "АІС" − перший український оператор автомобільних послуг. Основний бізнес компанії − послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів. У 2000-2010-х роках контролювала близько 10 % українського автомобільного ринку. "АІС" − ексклюзивний імпортер в Україні Ssang Yong,Geely, MG, більшості російських марок, а також офіційний дилер марок Audi, Citroen, Renault, Cadillac, Hyundai, Chevrolet, а також КАМАЗ, МАЗ і Урал.