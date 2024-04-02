"Укрнафта" та АРМА закликають РНБО вирішити ситуацію з Сахалінським родовищем

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і ПАТ «Укрнафта» звернулися до Ради національної безпеки та оборони із проханням вирішити питання щодо видобутку газу на Сахалінському родовищі.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що АРМА і «Укрнафта» звернулися зі спільною заявою до РНБО і закликають вирішити питання використання ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» спеціального дозволу на період дії режиму воєнного стану для забезпечення надходжень до держбюджету.

Голова АРМА Олена Дума звернулася до народних депутатів із закликом внести законопроект, який би врегулював можливість використання спеціального дозволу на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області як такого, що має національне значення, та не допустити припинення мільярдних надходжень до державного бюджету України.

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 01.04.2024 за №11137.

"В заяві до РНБО зазначено аргументовані пропозиції АРМА та ПАТ «Укрнафта», зокрема про прийняття рішень щодо звернення до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту про внесення змін до Кодексу України про надра щодо можливості надання у період дії режиму воєнного стану спеціального дозволу без проведення аукціону за рішенням РНБО на підставі договору про управління активами, укладеного з АРМА", - йдеться у спільній заяві.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

27 лютого 2024 року Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, однак у Держгеонадра відмовились виконувати це рішення.

Згодом "Укрнафтобуріння" звернулося до Шостого апеляційного суду із проханням скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі, через нововиявлені обставини.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.