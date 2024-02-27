Суд зобов'язав Держгеонадра розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі

Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафтобуріння".

Зазначається, що Держгеонадра також зобов’язали розглянути заяву щодо укладення з "Укрнафтобурінням" угоди про умови користування надрами.

Відповідний виконавчий лист було видано судом 9 лютого 2024 року.

"27 лютого 2024 року судовий документ набрав законної сили, тому заява має бути розглянута Держгеонадра невідкладно, у встановлені законодавством строки", - йдеться у повідомленні "Укрнафтобуріння".

У компанії нагадали, що з грудня 2023 видобуток на Сахалінському родовищі зупинено після ухвалення відповідної постанови Шостим апеляційним адміністративним судом.

Незважаючи на це, компанія сплатила понад 3 млрд грн податків та продовжує сплачувати зарплату співробітникам в повному обсязі.

Від зупинки видобутку природного газу на Сахалінському родовищі держава щомісяця втрачає 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і близько 80 млн грн податку на прибуток.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.