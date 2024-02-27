Суд обязал Госгеонадра рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении

Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнефтебурения".

Отмечается, что Госгеонадра также обязали рассмотреть заявление о заключении с "Укрнефтебурением" соглашения об условиях пользования недрами.

Соответствующее исполнительное письмо было выдано судом 9 февраля 2024 года.

"27 февраля 2024 года судебный документ вступил в законную силу, поэтому заявление должно быть рассмотрено Госгеонадра безотлагательно, в установленные законодательством сроки", - говорится в сообщении "Укрнефтебурения".

В компании напомнили, что с декабря 2023 года добыча на Сахалинском месторождении остановлена после принятия соответствующего постановления Шестым апелляционным административным судом.

Несмотря на это, компания выплатила более 3 млрд. грн. налогов и продолжает платить зарплату сотрудникам в полном объеме.

От остановки добычи природного газа на Сахалинском месторождении государство ежемесячно теряет 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и около 80 млн грн налога на прибыль.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась за обязательством остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления ею "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, ведущее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предыдущие решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по ходатайству ГБР и Офис генерального прокурора снова решили арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.