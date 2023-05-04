Арест и передачу АРМА "Укрнефтебурения" отменили, после чего возобновили снова

Печерский районный суд Киева 3 мая по ходатайству адвоката "Укрнефтебурения" отменил свои предыдущие решения от 7 апреля об аресте корпоративных прав компании и от 11 апреля об их передаче Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Как говорится в сообщении самого УНБ, соответствующее постановление следователя не подлежит обжалованию.

Кроме того, суд отменил запрет государственным регистраторам и органам государственной регистрации прав совершать регистрационные действия относительно долей в уставном капитале УНБ.

В свою очередь, Государственное бюро расследований сообщило, что уже 4 мая тот же Печерский райсуд по его с Офисом генерального прокурора повторному ходатайству снова арестовал и передал корпоративные права "Укрнефтебурения" АРМА.

В бюро напоминают, что считают УНБ противоправно присвоившим недра Сахалинского нефтегазового месторождения в Харьковской области. В рамках соответствующего дела по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса) в апреле были также арестованы корпоративные права ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум".

"ГБР предостерегает "заинтересованных" лиц от подобных решений по остальным арестованным предприятиям и обещает действовать так же быстро и принципиально. Для бюро государственные интересы всегда были самым главным приоритетом деятельности", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в феврале ГБР совместно со Службой безопасности Украины заявили о разоблачении противоправной деятельности бывших высокопоставленных чиновников, получавших незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр.

Правоохранители провели обыски у депутата Верховной Рады предыдущего VIII созыва Игоря Котвицкого. По данным следствия, он по предварительному сговору с должностными лицами НАК "Недра Украины", Госслужбы геологии и недр, ООО "Сахалинское" и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.

В ГБР указывают, что под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур, в результате чего сырье "на бумаге" стоило гораздо дешевле, а также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу же присваивали организаторы схемы.

Отмечается, что из-за этой деятельности Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение при том, что из государственного бюджета на его разработку было израсходовано более 1 миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 миллиардов кубометров.

Сама же арестованная компания, которую связывают с Игорем Коломойским, заявляет, что "всегда действовала и действует в рамках правового поля", уверена в своей юридической позиции и "будет продолжать отстаивать справедливость любым законным способом".

В "Укрнефтебурении" также анонсировали окончание работ по бурению новой скважины до конца мая, а к концу июня – завершение масштабного проекта по строительству дожимной компрессорной станции. Компания в текущем году планирует нарастить добычу газа на 30% к прошлому.