"Укрнефтебурение" оспаривает арест и передачу в АРМА корпоративных прав компании

Акционеры и руководство "Укрнефтебурения" (УНБ) не понимают оснований для ареста и передачи в управление АРМА корпоративных прав компании и уже подали апелляцию на такое решение Печерского суда Киева.

Об этом говорится в заявлении компании.

Там уверяют, что акционеры и руководство "Укрнефтебурения" впервые узнали о судебном решении из открытых источников и не получали никаких официальных сообщений.

В компании считают арест и передачу в управление АРМА корпоративных прав "Укрнефтебурения" неправомерными и расценивают их как попытку завладеть активами частного бизнеса.

"По состоянию на 19 апреля 2023 года в управлении УНБ не было никаких изменений. Компания осуществляет обычную хозяйственную деятельность, продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на дальнейшую эффективную разработку Сахалинского месторождения, и является абсолютно ликвидной. В подземном хранилище находится более 160 млн куб. газа, а на счетах – около 1,2 млрд гривен денежных средств, большая часть из которых будет направлена на выполнение текущих налоговых обязательств и финансирование капитальных инвестиций", - говорится в заявлении.

Как отмечается, руководство УНБ настаивает на полноценном судебном разбирательстве с целью установления всех фактов и принятия справедливых и обоснованных решений.

"В настоящее время "Укрнефтебурение" является одной из крупнейших компаний, обеспечивающих частную нефтегазодобычу в Украине, и одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Компания всегда действовала и будет действовать в рамках законодательного поля, выполняя свои обязательства перед государством, партнерами, местными громадами, сотрудниками. Это не изменилось ни во время пандемии, ни во время войны", - добавили в компании.

Напомним, решением Печерского суда от 11 апреля добывающая компания "Укрнефтебурение" передано на баланс Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ранее 7 апреля этот актив был арестован.