"Укрнафтобуріння" оскаржує арешт і передачу до АРМА корпоративних прав компанії

Акціонери та керівництво "Укрнафтобуріння" (УНБ) не розуміють підстав для арешту та передачі в управління АРМА корпоративних прав компанії і вже подали апеляцію на таке рішення Печерського суду.

Про це йдеться у заяві компанії.

Там запевняють, що акціонери та керівництво "Укрнафтобуріння" вперше дізналися про судове рішення з відкритих джерел і не отримували жодних офіційних повідомлень.

У компанії вважають арешт та передачу в управління АРМА корпоративних прав "Укрнафтобуріння" неправомірними і розцінюють їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу.

"Станом на 19 квітня 2023 року в управлінні УНБ не було жодних змін. Компанія здійснює звичайну господарську діяльність, продовжує реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих на подальшу ефективну розробку Сахалінського родовища, та є абсолютно ліквідною. У підземному сховищі знаходиться понад 160 млн куб. м. газу, а на рахунках – близько 1,2 млрд. гривень грошових коштів, більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій", - йдеться у заяві.

Як зазначається, керівництво УНБ наполягає на повноцінному судовому розгляді з метою встановлення усіх фактів та прийняття справедливих та обґрунтованих рішень.

"Наразі "Укрнафтобуріння" є однією з найбільших компаній, що забезпечують приватний нафтогазовидобуток в Україні, та одним із найбільших платників податків у державі. Компанія завжди діяла та діятиме в рамках законодавчого поля, виконуючи свої зобов'язання перед державою, партнерами, місцевими громадами, співробітниками. Це не змінилося ні під час пандемії, ні під час війни", - додали у компанії.

Нагадаємо, рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння" передано на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Раніше, 7 квітня цей актив був арештований.