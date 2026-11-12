$400 млн за агробізнес: МХП Косюка шукає покупця на 110 тис. га землі

Агрохолдинг МХП розглядає можливість продажу аграрних активів у західних областях України із земельним банком близько 100–110 тис. га. Йдеться про Західний хаб компанії, який об'єднує кілька сільськогосподарських підприємств.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інтерв'ю Forbes Ukraine.

За інформацією видання, пошук потенційних покупців розпочався ще у 2025 році. Спочатку МХП пропонувала придбати окремі господарства, орієнтуючись на ціну близько $3500 за гектар. Згодом компанія почала розглядати продаж усього Західного хабу.

Інформацію про переговори щодо можливого відчуження активів підтвердили три незалежні джерела Latifundist.com. За їхніми словами, компанія спілкується з потенційними покупцями з аграрного ринку приблизно пів року. Водночас остаточної домовленості про продаж наразі немає.

Які активи МХП можуть виставити на продаж

До Західного хабу МХП входять чотири підприємства, розташовані у п'яти областях західної України. Серед них - "Захід-Агро МХП", "МХП-Баффало", а також філії "Рідний край" і "Перспектив".

Сукупний земельний банк цих активів становить близько 100–110 тис. га. Раніше компанія розглядала можливість продажу лише "Захід-Агро МХП", яке обробляє понад 40 тис. га. Тепер потенційна угода може охопити весь аграрний кластер.

Хто може купити аграрний бізнес МХП

Серед потенційних покупців Західного хабу Forbes Ukraine називає агрокомпанію "Україна-2001", саудівський інвестиційний фонд SALIC та агрохолдинг "Кернел".

За інформацією джерел, МХП також проводила переговори з "Контінентал Фармерз Груп", власником якої є SALIC. Проте сторони поки не досягли остаточної домовленості щодо придбання активів.

Скільки можуть коштувати активи МХП

Оцінки потенційної вартості Західного хабу відрізняються залежно від підходу аналітиків.

Старший дослідник KSE Institute Іван Колодяжний оцінює аграрний бізнес із земельним банком близько 100 тис. га у $180–250 млн.

Водночас керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій припускає, що ціна продажу може становити $3000–4000 за гектар. За такої оцінки загальна вартість активів сягне $300–400 млн.

Навіщо МХП продає активи

Однією з можливих причин продажу є стратегія міжнародної експансії агрохолдингу. За словами співрозмовників Latifundist.com, компанії необхідний додатковий капітал для придбання нових активів за межами України.

Зокрема, після придбання бізнесу в Греції МХП розглядає подальше розширення присутності на міжнародних ринках, серед яких - країни Латинської Америки.

Ще одним чинником може бути боргове навантаження компанії. За даними Forbes Ukraine, станом на 30 червня 2026 року чистий борг МХП становив $1,62 млрд. Співвідношення чистого боргу до скоригованої EBITDA досягло 2,9 за граничного показника 3,0, передбаченого умовами єврооблігацій.

Про МХП

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції компанії представлені на Лондонській фондовій біржі.

МХП об’єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном і входить до переліку найкращих роботодавців України за версією Forbes. Упродовж 2022–2025 років компанія сплатила 28,5 млрд грн податків.

Продукція МХП експортується більш ніж у 80 країн світу. За даними WattPoultry, компанія є одним із лідерів із виробництва курятини в Європі. Також МХП розвиває понад 15 брендів харчових продуктів і разом із партнерами управляє кількома мережами, зокрема магазинами "Мʼясомаркет" та закладами Döner Маркет.

Земельний банк компанії становить 350 тисяч гектарів у 12 областях України.

У травні МХП відкрила в Хорватії завод із виробництва кормів для домашніх тварин та представила новий бренд Proof.

Нагадаємо, раніше АМКУ дозволив МХП придбати переробні активи виробника курятини "Агроль" на Львівщині. Агрохолдинг Юрія Косюка отримав погодження на набуття контролю над компанією "Агроль Плюс", що відкрило шлях до завершення угоди з придбання переробних активів виробника м'яса птиці у регіоні.