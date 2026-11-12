JYSK відкриє п'ять нових магазинів в Україні: де з'являться торгові точки

Мережа магазинів товарів для дому JYSK планує відкрити п'ять нових торгових точок в Україні протягом зимово-весняного періоду. Магазини запрацюють у Києві, Тернополі, Мукачеві та Самборі.

Як пише Dilo, про це повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"Ми офіційно підписали договори оренди для відкриття п'яти нових магазинів у зимово-весняний період", – написав керівник JYSK в Україні Євген Іваниця.

За його словами, нові магазини запрацюють у двох у торгових центрах столиці. У Тернополі мережа відкриє третій магазин, а в Мукачеві на Закарпатті – другий. Також ритейлер уперше виходить на ринок Самбора Львівської області.

Це не перше розширення мережі в Україні: у жовтні стало відомо, що до кінця 2026 року JYSK планує відкрити свій перший магазин у Кропивницькому.

Втрати JYSK

Через російські атаки на торгівельні центри JYSK втратив декілька торгівельних точок в Україні.

Так, уранці 22 жовтня під час ракетного обстрілу Києва повністю знищено магазин товарів для дому JYSK, розташований на Почайній. Приміщення вигоріло вщент.

Ввечері 22 вересня росіяни завдали удару по торговому центру “Амстор” у Південному мікрорайоні Запоріжжя. Унаслідок ворожого обстрілу в торговому центрі було повністю знищено магазин міжнародної мережі JYSK.

Крім того, у вересні повідомлялося, що JYSK тимчасово закрив магазин в ТЦ "Мануфактура" у Сумах. Будівля зазнала пошкоджень унаслідок повторних російських ударів.

JYSK також втратив магазин у торговельному центрі "Сонячна Галерея" у Кривому Розі внаслідок російської атаки 21 серпня.