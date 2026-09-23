Удар по Запоріжжю: росіяни зруйнували ТЦ "Амстор" та п'ятий за місяць магазин JYSK

Російські військові ввечері 22 вересня завдали удару по торговому центру “Амстор” у Південному мікрорайоні Запоріжжя. Унаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 6 000 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальникам довелося працювати в надскладних умовах. Через високий ризик повторних ударів роботу доводилося періодично призупиняти, щоб особовий склад міг перейти в укриття.

За інформацією голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, внаслідок ворожого удару по ТЦ поранення дістали двоє чоловіків.

Унаслідок ворожого обстрілу в торговому центрі було повністю знищено магазин міжнародної мережі JYSK.

Як повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця, це вже п'ятий магазин компанії, знищений російськими обстрілами за останній місяць. Попередні удари зруйнували торгові точки мережі в Сумах, Дніпрі, Кривому Розі та попередній магазин у Запоріжжі.

Завдяки суворому дотриманню всіх вимог безпеки та вчасній евакуації вдалося уникнути жертв серед покупців і працівників. У компанії запевнили, що співробітникам знищених магазинів запропонують можливість релокації до інших українських міст, де продовжують працювати торгові точки мережі.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників по Запоріжжю 17 вересня повністю знищено торговельний центр "Амстор" у Хортицькому районі. Площа масштабної пожежі перевищила 10 тисяч квадратних метрів.