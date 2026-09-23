Удар по Запорожью: россияне разрушили ТЦ "Амстор" и пятый в месяц магазин JYSK

Российские военные вечером 22 сентября нанесли удар по торговому центру "Амстор" в Южном микрорайоне Запорожья. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 6 000 кв. м, спасатели оперативно ликвидировали.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасателям пришлось работать в сверхсложных условиях. Из-за высокого риска повторных ударов работу приходилось периодически приостанавливать, чтобы личный состав мог перейти в укрытие.

По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, в результате вражеского удара по ТЦ ранения получили двое мужчин.

В результате вражеских обстрелов в торговом центре был полностью уничтожен магазин международной сети JYSK.

Как сообщил Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница, это уже пятый магазин компании, уничтоженный российскими обстрелами за последний месяц. Предыдущие удары разрушили торговые точки сети в Сумах, Днепре, Кривом Роге и предыдущий магазин в Запорожской области.

Благодаря строгому соблюдению всех требований безопасности и своевременной эвакуации удалось избежать жертв среди покупателей и работников. В компании заверили, что сотрудникам уничтоженных магазинов предложат возможность релокации в другие украинские города, где продолжают работать торговые точки сети.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор" в Хортицком районе. Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.