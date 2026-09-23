UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Удар по Запорожью: россияне разрушили ТЦ "Амстор" и пятый в месяц магазин JYSK

Российская армия ударила по ТЦ в Запорожье
Российская армия ударила по ТЦ в Запорожье / ГСЧС

Российские военные вечером 22 сентября нанесли удар по торговому центру "Амстор" в Южном микрорайоне Запорожья. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 6 000 кв. м, спасатели оперативно ликвидировали.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасателям пришлось работать в сверхсложных условиях. Из-за высокого риска повторных ударов работу приходилось периодически приостанавливать, чтобы личный состав мог перейти в укрытие.

Фото 2 — Удар по Запорожью: россияне разрушили ТЦ "Амстор" и пятый в месяц магазин JYSK

По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, в результате вражеского удара по ТЦ ранения получили двое мужчин.

В результате вражеских обстрелов в торговом центре был полностью уничтожен магазин международной сети JYSK.

Как сообщил Country Director JYSK в Украине Евгений Иваница, это уже пятый магазин компании, уничтоженный российскими обстрелами за последний месяц. Предыдущие удары разрушили торговые точки сети в Сумах, Днепре, Кривом Роге и предыдущий магазин в Запорожской области.

Фото 3 — Удар по Запорожью: россияне разрушили ТЦ "Амстор" и пятый в месяц магазин JYSK

Благодаря строгому соблюдению всех требований безопасности и своевременной эвакуации удалось избежать жертв среди покупателей и работников. В компании заверили, что сотрудникам уничтоженных магазинов предложат возможность релокации в другие украинские города, где продолжают работать торговые точки сети.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников по Запорожью 17 сентября полностью уничтожен торговый центр "Амстор" в Хортицком районе. Площадь масштабного пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности