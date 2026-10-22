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У Києві під час обстрілу повністю згорів магазин JYSK на Почайній: що буде із замовленнями

JYSK на Почайній, наслідки обстрілу Києва
Магазин JYSK на Почайній вигорів вщент / Фото: facebook.com/obozrevatel

Уранці 22 жовтня під час ракетного обстрілу Києва повністю знищено магазин товарів для дому JYSK, розташований на Почайній. Приміщення вигоріло вщент.

Як пише Dilo, про це повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK — на Почайній. Магазин вигорів до тла", — написав він.

Що буде з працівниками та замовленнями

За словами керівника компанії, співробітники знищеного магазину продовжать працювати в інших торговельних точках мережі. Усі замовлення клієнтам мають доставити.

Попри втрату магазину, компанія продовжує укладати договори оренди для нових торговельних точок.

"Бережемо команду й рухаємося далі", — зазначив Іваниця.

Довідково

JYSK — міжнародна мережа магазинів товарів для дому, заснована в Данії у 1979 році. Компанія продає меблі, матраци, постільну білизну, текстиль та інші товари для облаштування оселі.

В Україні мережа працює як у фізичних магазинах, так і онлайн.

Нагадаємо, у вересні мережа JYSK тимчасово закрила свої магазини в торговому центрі "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Обидві будівлі зазнали пошкоджень унаслідок повторних російських ударів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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