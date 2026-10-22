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В Киеве вследствие обстрела полностью сгорел магазин JYSK на Почайной: что будет с заказами
Утром 22 октября во время ракетных обстрелов Киева полностью уничтожен магазин товаров для дома JYSK, расположенный на Почайной. Помещение выгорело дотла.
Как пишет Dilo, об этом сообщил Country Director в JYSK Ukraine Евгений Иваница.
"К сожалению, сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Киева был уничтожен еще один магазин JYSK - на Почайной. Магазин выгорел до фона", - написал он.
Что будет с работниками и заказами
По словам руководителя компании, сотрудники уничтоженного магазина продолжат работу в других торговых точках сети. Все заказы должны быть доставлены клиентам.
Несмотря на потерю магазина, компания продолжает заключать договоры аренды для новых торговых точек.
"Берем команду и двигаемся дальше", - отметил Иваница.
Справочно
JYSK – международная сеть магазинов товаров для дома, основанная в Дании в 1979 году. Компания продает мебель, матрасы, постельное белье, текстиль и другие товары для обустройства дома.
В Украине сеть работает как в магазинах, так и онлайн.
Напомним, в сентябре сеть JYSK временно закрыла свои магазины в торговом центре "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Оба здания получили повреждения в результате повторных российских ударов.