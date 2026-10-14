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JYSK заходить у Кропивницький: мережа готує відкриття першого магазину у місті

JYSK заходить у Кропивницький
JYSK заходить у Кропивницький

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK до кінця 2026 року відкриє свій перший магазин у Кропивницькому. Наразі мережа представлена в Україні 119 магазинами у 40 містах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення директора JYSK в Україні Євгена Іваниці.

"JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому! Ми зустрічатимемо мешканців центру України вже до кінця цього року", – повідомив Іваниця.

Інших деталей майбутнього магазину, зокрема його розташування, площі та точної дати відкриття, наразі не повідомляється.

Зараз в Україні працюють 119 магазинів JYSK у 40 містах, а також інтернет-магазин. У штаті українського підрозділу мережі – майже 1000 працівників.

За даними YouControl, у січні–вересні 2025 року виручка ТОВ "Юск Україна" зросла на 24% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 5,3 млрд грн. Чистий прибуток збільшився на 22% – до 959 млн грн.

JYSK входить до сімейної Lars Larsen Group. Глобальна мережа налічує понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах, а її виторг у 2024/2025 фінансовому році становив €6,2 млрд.

Нагадаємо, у вересні JYSK тимчасово призупинив роботу магазинів у Запоріжжі та Сумах після пошкодження торговельних центрів унаслідок російських атак.

Автор:
Тетяна Гойденко

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