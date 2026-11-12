Швидкість Starshield на фронті знову обмежили: Зеленський пояснив, як це заважає військовим

В Україні вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield на рівні 161 км/год уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Це суттєво ускладнює українським військовим перехоплення швидкісних російських реактивних дронів.

Як пише Dilo, про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

За словами глави держави, українські підрозділи провели перевірку і встановили, що збої в роботі Starshield не є випадковими технічними помилками — йдеться саме про системне обмеження швидкості.

Через встановлений ліміт у 161 км/год українські засоби ураження не можуть розвивати необхідну швидкість і не встигають перехоплювати російські реактивні безпілотники.

"Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українська сторона наразі працює над з'ясуванням усіх обставин запровадження цих обмежень спільно з партнерами зі США.

Про Starshield

Starshield — це спеціалізована супутникова система компанії SpaceX, розроблена для потреб оборонних відомств, розвідувальних структур та інших державних установ. Вона використовує супутникові технології для захищеного зв’язку, спостереження та передавання даних.

Starshield в Україні

У жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про обмеження в роботі окремих супутникових терміналів в Україні, зокрема про відключення обладнання за певних умов руху.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За наявною інформацією, 24 жовтня українське Міністерство оборони повідомило про відновлення стабільної роботи Starlink/Starshield.

Засновник SpaceX Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.