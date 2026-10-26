Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість Starlink в Україні: боїться ударів РФ по супутниках

Засновник SpaceX Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.

Як пише Dilo, про це американський бізнесмен написав у соцмережі X, коментуючи допис про можливість знищення Росією супутників на орбіт.

У дописі йшлося про те, що в разі перетворення Starlink із цивільної мережі на військову систему Росія може розглядати її як ціль для удару у відповідь. Масштабне руйнування супутників, своєю чергою, здатне спричинити появу величезної кількості уламків, які можуть зробити космос непридатним для використання на роки або навіть століття.

Маск погодився з таким застереженням і наголосив, що саме тому Starlink має зберігати статус цивільної інфраструктури.

"Її можна використовувати для забезпечення роботи військової інфраструктури, але не для безпосереднього здійснення наступальних ударів, які зробили б її очевидною ціллю для удару у відповідь. Знищення супутників Starlink противником може запустити ланцюгову реакцію руйнувань, унаслідок якої утвориться величезна хмара уламків, що зробить космос непридатним для використання", — написав він.

Маск заявив, що ЗСУ нібито порушили умови використання Starlink

Маск також заявив, що українські військові порушили умови використання терміналів Starlink, застосовуючи їх для ударів дронами та "для вбивства людей".

Він нагадав, що використання цивільної версії Starlink для ударів дронами "ніколи не дозволялося й не повинно дозволятися". Натомість Starshield — військовий пакет Starlink — є іншою системою, яка контролюється урядом США, і рішення щодо її використання залежить від нього.

"Військові України порушили умови використання Starlink і використали його для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Цю лазівку закрили минулого тижня", — написав Маск.

Він наголосив, що Starlink критично важливий для України, бо це єдина система, яку не можна заглушити чи знищити. За його словами, якби Starlink повністю вимкнули, українська лінія фронту "негайно б розвалилася", і це, мовляв, не погроза, а "просто констатація факту".

Він також зазначив, що SpaceX зробила для захисту України "набагато більше, ніж будь-яка приватна компанія на Землі".

На допис відреагував колишній позаштатний радник ексміністра оборони Михайла Федорова, волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив, що застосовувати цивільний Starlink на ударних безпілотниках неможливо суто технічно.

За його словами, у лютому в Україні запровадили "білі списки". І хоча термінали могли реєструвати на себе і військові, і цивільні, для роботи зв’язку в русі необхідно було вносити його у ці списки та під'єднувати до Starshield. Інакше супутниковий зв’язок не працював би.

"Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield", — написав Стерненко.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск тоді написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв про те, що обмежити Starshield для України розпорядився Маск після консультацій із Трампом.

Джерела Reuters наполягають, що наказ обмежити роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв'язку на полі бою та проведення операцій із застосуванням безпілотників, надійшов із Білого дому.

Наприкінці минулого тижня Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.