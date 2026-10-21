Єврокомісія про Starlink: обмеження послуг в Україні суперечать домовленостям

Європейська комісія закликала SpaceX терміново відновити повноцінне надання послуг Starlink в Україні. У Брюсселі заявили, що обмеження супутникового зв’язку суперечать попереднім домовленостям і створюють ризики для комунікації між військовими та цивільними, а також для управління безпілотниками.

Як пише Dilo, так прокоментував останній розвиток подій в Україні та обмеження послуг Starlinkом речник Європейської комісії з питань оборони, технологій та космосу Тома Реньє, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, повідомлення про обмеження послуг Starlink в Україні викликають серйозне занепокоєння в ЄС. Реньє підкреслив, що SpaceX має невідкладно забезпечити повноцінний доступ до сервісу.

Starlink критично важливий для зв’язку в Україні

У Єврокомісії наголосили, що супутниковий зв’язок має важливе значення для України, зокрема для підтримання комунікації між військовими та цивільними, а також для керування безпілотниками, які використовують для захисту території країни.

Реньє також зазначив, що повномасштабна війна в Україні продемонструвала залежність європейської безпеки від космічних технологій. На його думку, Європа має активніше розвивати власні можливості в цій сфері.

ЄС розвиває супутникову систему Iris²

Одним із напрямів посилення європейської технологічної незалежності є проєкт Iris² — супутникове угруповання, яке, за словами речника Єврокомісії, складатиметься з понад 300 супутників.

Система має забезпечувати захищений супутниковий зв’язок для цивільних і військових потреб. Реньє запевнив, що Україна буде повноцінно залучена до цього проєкту.

У Євросоюзі розглядають розвиток власної супутникової інфраструктури як важливий крок до зміцнення безпеки та зменшення залежності від зовнішніх технологічних рішень.

Єврокомісія пропонує новий розподіл частот

Окремо Реньє прокоментував ініціативу Єврокомісії щодо мобільних супутникових послуг у діапазоні 2 ГГц. Пропозиція передбачає перерозподіл частотного ресурсу між операторами з урахуванням вимог до безпеки та розвитку конкуренції.

За словами речника, захищений урядовий супутниковий зв’язок, зокрема для військових потреб, має забезпечувати виключно європейський оператор.

Решту частотного ресурсу пропонують розподілити на дві рівні частини. Одну третину планують зарезервувати виключно для нових операторів із країн ЄС, а іншу — зробити доступною як для європейських компаній, так і для операторів із держав, які не входять до Євросоюзу.

Реньє підкреслив, що позиція Єврокомісії залишається незмінною: Європа має посилювати власний технологічний суверенітет у стратегічно важливій сфері, водночас зберігаючи можливості для співпраці з іноземними операторами.

Обмеження Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники.⠀Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

Минулого тижня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Представник Міністерства оборони України повідомив у четвер, що термінали знову працюють під час руху, але лише на швидкості до 100 миль на годину (160 км/год).

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск тоді написав у соцмережі X, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. Тому будь-які обмеження швидкості або використання цих систем визначають американські військові чи президент.