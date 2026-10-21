Еврокомиссия о Starlink: ограничения услуг в Украине противоречат договоренностям

Европейская комиссия призвала SpaceX срочно восстановить полноценное предоставление услуг Starlink в Украине. В Брюсселе заявили, что ограничения спутниковой связи противоречат предварительным договоренностям и создают риски для коммуникации между военными и гражданскими, а также для управления беспилотниками.

Как пишет Dilo, так прокомментировал последнее развитие событий в Украине и ограничение услуг Starlinkом представитель Европейской комиссии по вопросам обороны, технологий и космоса Тома Ренье, информирует Интерфакс-Украина.

По его словам, сообщения об ограничении услуг Starlink в Украине вызывают серьезную обеспокоенность в ЕС. Ренье подчеркнул, что SpaceX должен безотлагательно обеспечить полноценный доступ к сервису.

Starlink критически важен для связи в Украине

В Еврокомиссии отметили, что спутниковая связь имеет важное значение для Украины, в частности, для поддержки коммуникации между военными и гражданскими, а также для управления беспилотниками, которые используют для защиты территории страны.

Ренье также отметил, что полномасштабная война на Украине продемонстрировала зависимость европейской безопасности от космических технологий. По его мнению, Европа должна более активно развивать собственные возможности в этой сфере.

ЕС развивает спутниковую систему Iris²

Одним из направлений усиления европейской технологической независимости является проект Iris² — спутниковая группировка, которая, по словам спикера Еврокомиссии, будет состоять из более чем 300 спутников.

Система должна обеспечивать защищенную спутниковую связь для гражданских и военных нужд. Ренье заверил, что Украина будет полноценно вовлечена в этот проект.

В Евросоюзе рассматривается развитие собственной спутниковой инфраструктуры как важный шаг к укреплению безопасности и уменьшению зависимости от внешних технологических решений.

Еврокомиссия предлагает новое распределение частот

Отдельно Ренье прокомментировал инициативу Еврокомиссии по мобильным спутниковым услугам в диапазоне 2 ГГц. Предложение предполагает перераспределение частотного ресурса между операторами с учетом требований безопасности и развития конкуренции.

По словам спикера, защищенную правительственную спутниковую связь, в частности для военных нужд, должен обеспечивать исключительно европейский оператор.

Остальные частотные ресурсы предлагают распределить на две равные части. Одну треть планируют зарезервировать исключительно для новых операторов из стран ЕС, а другую сделать доступной как для европейских компаний, так и для операторов из государств, не входящих в Евросоюз.

Ренье подчеркнул, что позиция Еврокомиссии остается неизменной: Европа должна усиливать собственный технологический суверенитет в стратегически важной сфере, сохраняя возможности для сотрудничества с иностранными операторами.

Ограничение Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

На прошлой неделе украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Представитель Министерства обороны Украины сообщил в четверг, что терминалы снова работают во время движения, но только на скорости до 100 миль в час (160 км/ч).

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск тогда написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.